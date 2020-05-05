Коронавирус напал в декабре: в ВОЗ сделали неожиданное заявление о Ковиде

Коронавирус начал атаковать мир уже в декабре 2019 года / pixabay.com

Коронавирус 2020 мобилизовал мир, который вынужден бороться с крайне опасной заразой.

По состоянию на 5 мая китайский коронавирус "задушил" 252 748 человек. Всего уханьскую заразу подцепили более 3,6 миллиона человек в 185 странах.

Коронавирус сегодня не только загнал президентов и правительства многих стран в тупик, но и вынудил их искать ответы на вопросы – откуда появился коронавирус, и кто виноват в его появлении.

На мировой арене помимо вопросов о том, как лечить коронавирус и когда появится вакцина, возникли неудобные, но такие нужные разговоры о том, почему возникла пандемия.

И если еще несколько месяцев назад нас "кормили" информацией о том, что коронавирус начал активно расползаться по миру в январе 2020 года, то сегодня нам говорят совершенно другие вещи.

Так, во Всемирной организации здравоохранения допустили возможность заражения Ковидом в разных уголках мира еще в конце 2019 года.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер назвал "не удивительным" случай COVID-19, который выявили во французской больнице в декабре прошлого года.

"Вполне возможно, что есть более ранние случаи", - заявил Линдмайер.

Он призвал другие страны проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года, заявив, что это даст миру "новую и более ясную картину" вспышки коронавируса, пишет Reuters.

Добавим, что 5 мая стало известно, что в одной из французских больниц в декабре 2019 года лечился пациент с пневмонией. Повторный анализ его биоматериалов показал, что мужчина был болен коронавирусом. По информации, пациентом оказался 43-летний житель города Бобиньи, на севере Франции. За границу он не путешествовал, но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом опять: ВОЗ нашла причину повторного заражения КовидомНапомним, ранее сообщалось, китайский коронавирус был создан учеными в лаборатории. Так считает получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ французский вирусолог Люк Монтанье.

По его словам, уханьская зараза не имеет природного происхождения, создана искусственно, с добавлением частиц ВИЧ. При этом вирусолог не смог объяснить, зачем это все делалось, и выразил предположение, что ученые пытались произвести вакцину против СПИДа.