Китайский коронавирус "боится" людей с ВИЧ - ученые

Коронавирус боится людей с ВИЧ / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 убил 170 000 человек во всем мире. Со скоростью света ежедневно увеличивается число зараженных Ковид-19 – сегодня этот показатель приблизился к отметке 2,5 миллиона.

Нет ни вакцины, ни лекарств от злой болезни. Коронавирус сегодня стал огромной головной болью ученых всего мира, которые постоянно узнают что-то новое о кровожадном вирусе.

В частности, стало известно, что люди с ВИЧ обладают большей устойчивостью к заражению китайским коронавирусом, так как на ранних этапах болезни активируется иммунная система человека и вырабатывается больше антител к различным вирусам, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, первые 5-10 лет после заражения ВИЧ иммунитет человека находится в активном состоянии и только после этого наступает перенапряжение. Таким образом люди, недавно инфицированные ВИЧ, могут обладать большей защитой от коронавируса, чем остальные.

Основную роль в этом может сыграть повышенное количество иммуноглобулинов, которые отвечают за защиту от заражения различными вирусами.

В то же время использовать антиретровирусные препараты, которые применяются для терапии ВИЧ-инфекции, для лечения или профилактики Ковид-19 нельзя, ведь нет никаких гарантий, что они действительно могут помочь, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеУханьский ученый рассказал правду о появлении коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, китайский коронавирус был создан учеными в лаборатории. Так считает получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ французский вирусолог Люк Монтанье.

По его словам, уханьская зараза не имеет природного происхождения, создана искусственно, с добавлением частиц ВИЧ. При этом вирусолог не смог объяснить, зачем это все делалось, и выразил предположение, что ученые пытались произвести вакцину против СПИДа.