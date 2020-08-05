Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления

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Китайский коронавирус Covid-19 не способен проходить бесследно у тех людей, которые им переболели.

Об этом сообщает портал Новое время со ссылкой на мнение медика Питера Варда.

Как полагает он, бесследно не проходят тяжелые случаи заболевания, а также эпизоды бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

По словам Варда, Covid-19 вызывает в организме ряд симптомов. Кроме общеизвестных вроде жара, кашля, потери обоняния есть и другие ‒ к примеру, слабость, ломота в теле, головная боль, боль в животе и диарея. Люди, которые страдают от серьезных форм заболеваний, жалуются на очень болезненную ломоту в теле, кашель и одышку. Около 20% оказываются на больничной койке.

Питер Вард рассказал, что у многих пациентов даже после выздоровления от коронавируса устойчивые симптомы никуда не уходят, а сохраняются.

Как заявил доктор Пол Гарнер, специалист по инфекционным заболеваниям из Ливерпульской школы тропической медицины (Великобритания), он заболел коронавирусом еще в конце марта 2020 года, но симптомы не оставили его.

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Напомним, ранее известный инфекционист Евгения Менжулина заявила ‒ китайский коронавирус стал менее агрессивным, чем был весной, поскольку солнце имеет бактерицидный эффект, который влияет на скорость распространения вируса.