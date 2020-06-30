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Медики нашли животное, кровь которого поможет победить коронавирус

Медики-исследователи по всему миру продолжают искать средство, которое будет эффективным в борьбе с коронавирусом.

30 июня 2020, 16:37
Вакцина
Медики нашли животное, кровь которого поможет победить коронавирус / Reuters

Ключ к победе над китайским коронавирусом содержится в крови распространенных в Южной Америке животных ‒ альпаков.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых-медиков.

В научной работе говорится, что исследователи сумели выработать антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 ‒ первопричину Covid-19. Блокируя шипы, при помощи которых вирус проникает в клетку, антитела из крови альпаков способны остановить распространение коронавирусной инфекции.

Сейчас ученые проводят регулярные испытания на хомяках. В случае успеха, данный метод борьбы с коронавирусом будет использоваться в больницах врачами приблизительно через год.

Ученые отслеживали вырабатываемые в организме альпака антитела и отбирали те из них, что могли нейтрализовать тот либо другой вирус

Альпака / Monte Frio Alpacas / Facebook

Оказалось, что у представителей семейства верблюдовых (к нему относятся ламы и альпаки и, собственно, верблюды) есть интересная особенность ‒ их иммунная система выявляет "чужака". И организм животного вырабатывает два вида антител. Первое крайне напоминает антитела человека, а другой — частицы гораздо меньшего размера (то есть нанотела).

Однако, по словам ученых, новый метод предполагается использовать исключительно в качестве терапии ‒ заменить вакцину с его помощью вряд ли выйдет.

Напомним, ранее в Нидерландах зафиксировали нетипичный случай заражения коронавирусом Covid-19. На звероводческой ферме человек заразился от норки.

новости Вакцина коронавирус животные
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