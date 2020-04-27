Медики предупредили о новой жуткой опасности коронавируса для здоровья - Der Spiegel

Коронавирус может поражать мозг человека / Reuters

"Выключения" обоняния, инсульты, эпилептические припадки, паралич, головные боли — вот далеко не полный список наблюдений медиков, которые говорят о том, что Covid-19 может поражать и центральную нервную систему организма.

Соответствующий материал был опубликован в авторитетном немецком издании Der Spiegel. По данным медиков, из 78 уханьских пациентов с неврологическими симптомами у 13 была спутанность сознания, у пяти случился инсульт, а у одного — эпилептический припадок.

"О Sars и Mers (атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром — Главред) мы уже знали, что возбудитель может напрямую поражать спинной и головной мозг. Теперь мы уверены и в отношении Sars-CoV-2", -заявил генеральный секретарь Немецкого общества неврологии Петер Берлит.

Кроме того, относительно часто врачи наблюдают у зараженных коронавирусом пациентов проблемы с дыханием. И состояние их здоровья в считанные дни ухудшается - иногда даже без стандартных легочных симптомов.

"Возможной причиной может быть нарушение работы дыхательного центра из-за участия стволовой части головного мозга, как это описывается в отношении Sars", — подытожил Берлит.

Напомним, ранее американские ученые озвучили свежайшую статистику по летальным исходам пациентов с коронавирусом, которых лечили с помощью аппаратов для искусственной вентиляции легких.