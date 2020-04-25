Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине

Ученые призвали не злоупотреблять чаем на карантине / Фото УНИАН

Коронавирус 2020 поставил на уши науку всего мира, ведь кровожадная болезнь ежедневно убивает тысячи человек. Сегодня мир оплакивает 197 000 жертв уханьской заразы.

Официально в мире зарегистрировали 2 миллиона 830 тысяч случаев заражения коронавирусом. Люди напуганы и многие деморализованы, ведь из-за злой болезни потеряли работу. Более того, китайский коронавирус парализовал все культурные и спортивные события.

Пока нет вакцины, и число случаев заражения растет, человечество сидит на карантине дома. Одни заедают стресс едой, другие потеряли аппетит. При этом каждый питается той едой, которая ему доступна сейчас, сбалансированное питание для многих недоступно. При этом чай употребляется литрами.

Британские ученые выяснили, что сейчас нельзя пить много чая дома, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья.

Дело в том, что в этом напитке содержатся танины, которые подавляют способность организма абсорбировать витамины и минералы, пишет The Daily Mail.

Именно танины блокируют способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы вроде железа и кальция. А это может стать реальной проблемой, если в рационе во время карантина отсутствует достаточное количество фруктов и овощей. Врачи настоятельно рекомендуют сократить количество чая в день и отказаться от него за обедом и ужином.

Читайте такжеМечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытиеНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.