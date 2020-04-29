Калечит легкие годами: медики шокировали коварным свойством коронавируса

COVID-19 оставляет после себя глубокие психологические травмы / Reuters

Реабилитация человека, переболевшего коронавирусом, может занять не один месяц, при этом не редко избавившиеся от COVID-19 страдают тяжелым психологическим расстройствами.

Как утверждают реабилитологи, они все чаще сталкиваются с тем, что у людей, которые выздоровели после заболевания коронавирусом, меняется работа легких, пишет BBC News.

По словам медиков, физическое и психологическое "эхо" болезни может беспокоить пациента даже через пять лет после выздоровления.

"Это точно не известно, поскольку наука пока не нашла долгосрочных данных. Однако мы знаем об остром респираторном дистрессе – синдроме, который развивается у пациентов, чья иммунная система претерпела перегрузки, что привело к повреждению легких", – утверждает реабилитолог Пол Тьюз.

В то же время эскулапы утверждают, что в тяжелых случаях заболевания COVID-19 организм пациента не способен нормально функционировать.

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"Поэтому неудивительно, что у них развивается посттравматическое стрессовое расстройство. А болезнь оставит после себя глубокие психологические травмы. Даже легкая форма коронавируса может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем – например, усталость", – добавил врач-терапевт Джеймс Хилл.

Напомним, ранее ученый-вирусолог дал неожиданный совет, как победить коронавирус.