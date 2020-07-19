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Ученые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемии

Новая эпидемия еще страшнее коронавируса.

19 июля 2020, 08:15

Ученые, здоровье
Ученые заявили, что людям грозит эпидемия ожирения / Reuters

Коронавирус 2020 испортил планы многих людей и разрушил экономики. Кроме того, как заявили ученые из университета Копенгагена, после самоизоляции в мире может начаться эпидемия ожирения.

Об этом пишет Nature reviews.

Ученые выделили пять факторов, которые способны усугубить и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой.

Первым является стресс, который возникает при эпидемиях из-за боязни заболеть и который часто "заедают".

Вторая причина — ухудшение экономических условий. Связь между социальным статусом и особенностями диеты давно описана в научной литературе. Во многих работах доказано, что качественный режим питания связан с большим достатком, а еду с низким содержанием питательных веществ преимущественно потребляют лица с более низким социально-экономическим статусом и более ограниченными финансовыми возможностями.

Третий фактор — доступность еды. Близость холодильника и возможность осуществить перекус в любой момент могут сильно ухудшить ситуацию.

Четвертый — измененная экспозиция еды в домашних условиях. Ликвидация социальных приемов пищи — человека не видит никто из коллег или родственников — также может способствовать снижению осознанного питания, пишут ученые.

Наконец, ограничение передвижения также является серьезнейшим фактором для развития ожирения.

Такого же мнения завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова, пишет Известия.

"Увы, текущая пандемия может привести к распространению ожирения. Переедание стало одной из важнейших проблем в период карантина и для многих вылилось в проблемы с весом", — сказала врач.

По ее словам, ученые всегда считали ожирение неинфекционной пандемией. Татьяна Демидова полагает, что эта эпидемия еще страшнее коронавируса. Врач уверена, что переедание способно вызвать "каскад зависимостей", которые только усложнять первичную проблему, создав порочный круг: поедание пищи — развитие депрессии — ожирение — вновь еда.

Читайте такжеСкушал и COVID-19 обезоружил: ученые назвали продукты, которые мешают коронавирусу убиватьНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.

коронавирус новости пандемия ожирение
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