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"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирус

Китай врал о реальном положении дел с заболеваемостью коронавирусом.

7 июля 2020, 15:35
Алла Мироненко
Алла Мироненко рассказала, был ли шанс остановить пандемию / УНИАН

Китай три недели обманывал мировое сообщество и долго сообщал о том, что у них всего 41 больной коронавирусом. Эта цифра повторялась изо дня в день, а потом кривая резко пошла вверх, потому что ситуацию невозможно было сдерживать.

Об этом во время чата на Главреде рассказала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

"Китай врал о реальном положении дел с заболеваемостью коронавирусом. И время было упущено зря: другие страны за этот период могли лучше подготовиться, предпринять какие-либо предупредительные меры. А китайцы "пудрили мозги" всем, молчали. Наверное, Китай боялся ограничительных мер со стороны других стран, в частности, приостановки поставок китайских товаров в другие страны (Китай – это же фабрика мира)", - объяснила вирусолог.

По словам Мироненко, у коронавируса максимальный инкубационный период – до 14 дней (в среднем 5-6 дней). Такой продолжительный инкубационный период всегда осложняет ситуацию, потому что за эти две недели человек может активно общаться, ездить, перемещаться в другие страны, ничего не зная и не подозревая о болезни.

"Таким образом, он разносит по всему миру вирус довольно быстро. Шансы не допустить распространение коронавируса, локализовать его только в Китае в данном случае были невелики, их почти не было", - добавила вирусолог.

В то же время Мироненко провела аналогию с атипичной пневмонией.

"В 2002-2003 годах в Китае появилась атипичная пневмония. Ее инкубационный период короткий, болезнь протекала очень тяжело, легких форм почти не было. Поэтому больницу, куда поступали зараженные, сразу удалось закрыть, ее окружили военные. Это позволило максимально сдержать вирус", - обратила внимание врач.

Читайте такжеШальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусеНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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