Подцепить коронавирус от собаки или кота: в ВОЗ рассказали правду

В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться Ковидом от животных / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал самой большой проблемой человечества за последние 100 лет. Ученые всего мира пытаются найти противоядие против смертоносной болезни Ковид-19, которая убила 203 000 человек. По состоянию на 26 апреля в мире зарегистрировали более 2 938 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, известны только случаи заражения животных от людей.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие домашние животные заболели от человека. Случаи заболевания человека от животного в мире официально не зарегистрированы", - сказал Степанов во время брифинга.

Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.