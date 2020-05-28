Найден новый способ предсказывать распространение коронавируса

Исследование имеет значение для для принятия решений о смягчении карантина / Фото pixabay.com

Команда исследователей из Йельского университета нашла новый способ предсказывать распространение коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует опасное заболевание COVID-19.

Суть нового метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод. Ученые утверждают, что информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.

В докладе ученых отмечается, что для принятия решений о смягчении ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией, необходимо своевременное информирование. Данное исследование как раз призвано предоставить нужные данные.

Как сообщал Главред, китайские ученые подтвердили еще один способ заражения китайским коронавирусом COVID-19. В частности, исследователи выделили живой штамп SARS-CoV-2 из отходов жизнедеятельности пациентов, зараженных COVID-19.