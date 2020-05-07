Найдено еще одно лекарство для борьбы с Covid-19

Препарат повышает шансы выжить при заражении коронавирусом / GettyImages

Американские ученые нашли еще один препарат, который может помочь в лечениии коронавируса Covid-19, убившего уже более четверти миллиона людей во всем мире.

Вирусологи из больницы Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке выяснили, что для борьбы с китайским вирусом можно эффективно использовать препараты разжижающие кровь, сообщает CNN.

"Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с Covid-19", - говорится в докладе, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологов.

Врачи отмечают, что у больных коронавирусом появляются сгустки крови по всему телу. С марта некоторым пациентам в больнице Mount Sinai Hospital начали давать препараты против свертывания крови. В результате медики обнаружили, что среди пациентов, которым давали лекарства, умерли 29%. При этом в группе больных, которые не получали препараты для разжижения крови, умерли 63% больных.

"Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кому их не давали", - сообщил доктор Валентин Фустер.

При этом исследователи отметили, что эти выводы пока недостаточно проверены, чтобы уже сейчас менять протоколы по лечению больных коронавирусом.

Напомним, ученые Италии первыми в мире заявили о создании вакцины, которая способна нейтрализовать Covid-19 в организме человека.

Ранее команда ученых, которую возглавляет Университет Цинхуа в Пекине, сделала важное открытие об иммунитете к коронавирусу COVID-19, которое может повлиять на сроки создания вакцины против болезни.