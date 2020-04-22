Коронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19

Назван главный путь заражения коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус в мире официально обнаружили у более 2,5 миллиона человек. Ежедневно цифра увеличивается невероятно быстро.

При этом власти многих стран ввели карантин для борьбы с пандемией, людям запретили появляться в общественных местах без масок для лица.

Людям советуют использовать антисептики, чтобы уничтожить китайский коронавирус и не заразиться.

Но капельный путь, как узнали немецкие вирусологи, является наиболее вероятным и практически единственным верным способом заражения коронавирусом. То есть здоровый человек должен вступить в непосредственный контакт с зараженным.

Так считают вирусолог университетской клиники в Берлине Кристиан Дростен и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек, пишет RLT Today.

По словам Дростена, коронавирус 2020 чрезвычайно подвержен к высыханию на воздухе, поэтому единственный способ заразиться им - это капельный путь при контакте с носителем вируса.

Исследование, проведенное Штреком в городе Хайнсберг, слова Дростена подтвердили.

По информации, ученые под его руководством изучили все случаи заражения коронавирусом в городе, которых было зафиксировано более 1,4 тысячи, и выяснили, что вспышки инфекции всегда были результатом тесного контакта между людьми в течение продолжительного времени.

Более того, немецкие вирусологи взяли образцы с различных поверхностей в общественных местах - с дверных ручек, телефонов и туалетов – и не нашли никаких признаков "живого" коронавируса.

По словам Штрека, это говорит о том, что вероятность заражения китайским коронавирусом в результате прикосновения с зараженными поверхностями крайне мала.

"Чтобы действительно заразиться вирусом через поверхность, необходимо, чтобы носитель покашлял себе в руку и дотронулся этой рукой до дверной ручки, после чего другой человек сразу же взялся за эту ручку, а потом дотронулся ею до своего лица", - сказал Штрек.

Читайте такжеПредвестник злой болезни: врачи обнаружили новый симптом коронавирусаНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.