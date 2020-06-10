Назван самый пострадавший от COVID-19 город мира

До 45% жителей итальянской провинции Бергамо столкнулись с коронавирусом / GettyImages

Город Бергамо в Италии возможно больше всего в мире пострадал от пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Джорджо Гори.

В Бергамо проживают около 120 тысяч человек. С начала эпидемии в провинции Бергамо заболели коронавирусом более 13 тысяч человек, погибли - больше 3 тысяч горожан. В самом городе зарегистрировано свыше 600 летальных случаев, передает агентство Анадолу.

Джорджо Гори не исключает, что реальное количество жертв может превышать официальные данные.

"Реальное количество жертв также намного превышает официальное… Мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом", – сказал мэр Бергамо.

По его данным, до 45% жителей провинции соприкоснулись с вирусом, около 35% из них сообщили о типичных симптомах.

"Но нельзя утверждать, что провинция Бергамо уже достигла коллективного иммунитета", – добавил он.

При этом Гори сравнил смертность в Бергамо и Нью-Йорке (США) и пришел к выводу, что Бергамо является самым пострадавшим от COVID-19 городом в мире.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, которое сняли журналисты британского издания Sky news в больнице города Бергамо. На кадрах видно, что зараженных COVID-19 слишком много, их разместили даже в коридорах больницы.

Как известно, Италия долгое время была очагом распространения коронавируса в Европе. По состоянию на 10 июня коронавирус в Италии заразил 235 561 человека. Общее число смертей составляет 34 043.

Тем временем сейчас на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусом находятся США. По состоянию на утро 10 июня в стране зарегистрировали 1 985 670 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в США составило 111 989 человек.