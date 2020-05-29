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Названа лучшая погода для распространения коронавируса

29 мая 2020, 05:32

На живучесть SARS-CoV-2 влияет температура воздуха и влажность.

коронавирус
Коронавирус распространяется преимущественно в средних широтах / pixabay.com

Ученые из Китая определили температуру воздуха, при которой коронавирус SARS-CoV-2, который заразил уже более 5,5 миллиона человек во всем мире, распространяется наиболее активно.

Исследователи проанализировали данные о 3,75 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, которые были зафиксированны с 21 января по 6 мая в 185 странах мира, передает РИА-Новости.

Выяснилось, что примерно 60 процентов случаев заражения произошли при температуре от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию.

Кроме того, 73,8 процента случаев фиксировались в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха.

Таким образом ученые пришли к выводу, что коронавирус распространяется преимущественно в средних широтах.

Напомним, ранее медики выяснили, какая температура воздуха губительна для китайского вируса.

Кроме того, ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен коронавирус COVID-19 на разных поверхностях. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.

В свою очередь, Главред разобрался, как правильно поубирать в квартире, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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