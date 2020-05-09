Как не заразиться коронавирусом: названо самое опасное место в многоэтажке

Коронавирус может атаковать в лифте / pixabay.com

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, как не подцепить коронавирус от соседей и назвал самое опасное место в многоквартирном доме.

По его словам, особенно острожными нужно быть в лифте. Так как именно лифт представляет наибольшую опасность с точки зрения заражения Covid-19.

"Причем не кнопка лифта – на кнопку можно нажать ключом. Самое опасное – это воздух в лифте", – сказал Бережнов украинским СМИ.

По его словам, лучше стараться ходить по ступенькам пешком и не пользоваться лифтом.

"Кто-то спустился с десятого этажа на первый, дверь открылась, он вышел, а вы раз – и зашли. Поэтому, даже если вы живете на высоком этаже, старайтесь потихоньку ходить пешком", – порекомендовал медик.

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Напомним, ранее медик-профессор из США Анча Баранова в деталях рассказала, в каких местах людям проще всего заразиться коронавирусом.

В свою очередь, эпидемиолог-вирусолог Сергей Нетесов рассказал, сколько времени маски для защиты от коронавируса прослужат во время жаркой погоды.