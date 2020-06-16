Названо самое распространенное осложнение у переболевших COVID-19

Из-за коронавируса в организме страдает центр терморегуляции / GettyImages

Коронавирусом COVID-19 переболели уже почти четыре миллиона людей во всем мире. Многие врачи говорят, что даже после выздоровления пациентов могут ждать серьезные последствия для организма.

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова также назвала самое распространенное осложнение у переболевших COVID-19, которое проявляется уже после того как исчезают клинические симптомы коронавируса, передает КП.

По ее словам, у многих людей сохраняется озноб. Причем нередко пациенты воспринимают этот симптом как повторное заболевание и даже снова начинают принимать лекарства.

"Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в центральной нервной системе, из-за чего страдает центр терморегуляции", - сказала она.

Также эндокринолог уточнила, что на данный момент неизвестно, это временное нарушение или постоянное.

"Никаких официальных стандартных клинических рекомендаций для устранения такого состояния на сегодня не существует. С физиологической точки зрения люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение", - добавила Павлова.

Чтобы согреться без вреда для здоровья, врач советует пить теплый чай, а еще лучше - теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной. Также можно пить травяные чаи.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что пациенты, которые переболели коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, могут впоследствии столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. В частности, болезнь может сказаться на нормальной работе мозга и легких. В частности, врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов.