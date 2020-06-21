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Названы главные ошибки при использовании антисептика

Эксперты рассказали, когда антисептик на основе спирта бесполезен.

21 июня 2020, 03:16
коронавирус, антисептик
Антисептик может помочь не заразиться коронавирусом / Фото pixabay.com

Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали рекомендации по использованию антисептиков для профилактики коронавируса, который заразил уже более 8,6 миллиона людей во всем мире, причем более двух миллионов из них – в США.

Оказалось, что мы частно совершаем ошибки не только при выборе санитайзера, но и при непосредственном его использовании, пишут СМИ.

Американские эксперты заявили, что содержание этилового спирта в антисептике должно быть выше 60%, а изопропилового – больше 75%. Также специалисты рекомендуют использовать гели.

Все средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук должна занимать около 30 секунд.

Также эксперты обратили внимание на то, что антисептики на основе спирта действительно существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки. Из этого следует, что перед тем как дезинфицировать руки, нужно тщательно вымыть их с мылом.

Как сообщал Главред, ранее в ВОЗ рассказали, какой антисептик лучше всего борется с китайским коронавирусом.

Кроме того сообщалось, как в домашних условиях приготовить антисептический раствор из обычной водки - поскольку 30% концентрации спирта-этанола убивает коронавирус.

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