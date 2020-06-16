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Риск смерти выше в 12 раз: названы группы риска среди пациентов с COVID-19

16 июня 2020, 09:58

Пациенты с коронавирусом и сопутствующими хроническими заболеваниями в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации.

коронавирус
Коронавирус чаще убивает людей с хроническими болезнями / Фото pixabay.com

Хронические недуги у зараженных коронавирусом людей могут значительно ухудшить течение болезни и повысить риск смерти от COVID-19.

Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, передает Daily Mail.

В частности, ученые заявили, что пациенты с коронавирусной инфекцией и сопутствующими хроническими заболеваниями в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, и в 12 раз чаще умирают после COVID-19. Среди наиболее распространенных болезней медики называют диабет, заболевания легких и сердечно-сосудистые заболевания.

Медики изучили данные 1,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Примерно у 287 320 пациентов (22%) ранее были обнаружены хронические заболевания:

  • около 32% пациентов имели сердечно-сосудистые заболевания;
  • 30% болели диабетом;
  • почти каждый пятый имел заболевание легких.

Среди менее распространенных хронических болезней при коронавирусе медики отметили заболевания печени, иммунодефицитные, а также неврологические нарушения. При этом у мужчин такие проблемы со здоровьем наблюдались чаще, чем у женщин.

По словам исследователей, количество госпитализаций среди таких зараженных COVID-19 было в шесть раз выше: 45,4% были госпитализированы по сравнению с 7,6%, у которых не было заболеваний.

Смертность же превышала в 12 раз: умирало 19,5% зараженных пациентов с хроническими болезнями, и до 1,6% тех, у которых их не было.

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Как сообщал Главред, ранее ученые из Йельского университета в США разобрались, почему мужчины, заболевшие коронавирусом, больше страдают от тяжелого течения болезни и чаще сталкиваются с риском смерти.

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