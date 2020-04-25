Названы неожиданные симптомы COVID-19 у пожилых людей

Коронавирус может иметь ряд неочевидных симптомов/ Фото pixabay.com

Люди старшего возраста находятся в группе риска заражения коронавирусом и смертности от COVID-19, причем у них могут проявляться необычные для этой болезни симптомы.

В частности, у пожилых людей с коронавирусом может наблюдаться потеря речи и сильное обезвоживание, а такие симптомы коронавируса как кашель, лихорадка или одышка могут отсутствовать, передает CNN.

Зараженные COVID-19 пожилые люди спят больше обычного, у них пропадает аппетит, они перестают говорить или просто теряют сознание. Некоторые не узнают родных.

Врачи заметили еще один нетипичный симптом коронавируса: при отсутствии всех остальных признаков болезни одни пожилые люди могут часто чихать, у других же наблюдается сильное обезвоживание и дезориентация.

"В пожилом возрасте иммунный ответ может притупиться, а его способность регулировать температуру может быть изменена", – отметил профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды Джозеф Оусландер.

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Как известно, китайский коронавирус COVID-19 имеет ряд основных признаков, таких как сухой кашель и лихорадка. Кроме того, у зараженных пациентов проявляются и другие симптомы. Например, головная боль и потеря вкуса или запаха. К таким неочевидным признакам COVID-19 добавился еще один – синеватый цвет губ.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали самый явный симптом заражения Ковид-19.

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Как сообщал Главред, житель Шотландии Скотт Диксон, который переболел жутким китайским коронавирусом, рассказал, какие необычные симптомы COVID-19 у него наблюдались, прежде чем он попал в больницу.