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Названы новые возможные симптомы коронавируса

29 мая 2020, 09:54

Не исключено, что коронавирус может провоцировать семь видов сыпи.

коронавирус, перчатки, маска
Стали известны новые возможные симптомы коронавируса / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Ранее ученые предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки. Теперь же выяснилось, что COVID-19 может поражать и кожу человека.

В частности, у зараженных коронавирусом могут проявиться семь различных патологий кожи. Об этом заявила доцент кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова, пишут Известия.

Патологии кожи у зараженных коронавирусом

1. Ангииты кожи - воспаления стенок сосудов, которые проявляются как волдыри, геморрагические пятна различной величины, воспалительные узелки и бляшки. Они обусловлены непосредственно короновирусной инфекцией, на фоне которой происходит поражение стенок мелких сосудов дермы циркулирующими в крови иммунными комплексами.

2. Папуло-везикулезные высыпания. Они характеризуются острыми клиническими симптомами и обычно плотно покрывают всё тело.

"Ярким примером такой сыпи могут быть прыщи при ветрянке. При коронавирусе это больше похоже на потницу, которая возникает на фоне высокой температуры с многодневным повышенным потоотделением у пациентов", - рассказала Жукова.

3. Розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи. Это воспалительные заболевания кожи, характеризующиеся красными или розовыми папулами и бляшками, покрытыми чешуйками. В частности, к этой группе относится псориаз.

По словам медика, клинической особенностью розового лишая при короновирусной инфекции является отсутствие "материнской бляшки" — самого крупного элемента, который возникает первым при классическом течении дерматоза.

4. Кореподобные сыпи.

5. Токсидермии.

Четвертый и пятый виды высыпаний напрямую не связаны с коронавирусной инфекцией. Они возникают вследствие индивидуальной непереносимости пациентами определенных лекарственных препаратов.

6. Крапивница. Жукова отметила, что в некоторых случаях крапивница может быть предвестником COVID-19.

7. Трофические изменения тканей лица, которые возникают у пациентов на ИВЛ из-за длительного лежания на животе.

Стоит отметить, что пока что врачи не берутся утверждать, что даные патологии кожи вызывает именно патоген Sars-CoV-2, а не сопутствующие заболевания. Необходимы дальнейшие исследования данных кожных проявлений.

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Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что китайский коронавирус можно определить по состоянию кожи рук и ног.

Кроме того сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле.

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