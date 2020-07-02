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Названы подтвержденные группы риска для заражения COVID-19

Профессор из Австралии рассказала, кому именно больше всего угрожает китайский коронавирус.

2 июля 2020, 05:27

коронавирус
Коронавирус более опасен для людей из групп риска / pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в мире превысило цифру в 10,5 миллиона человек, жертвами болезни стали более полумиллиона. Известно, что заразиться COVID-19 больше шансов у людей из так называемых групп риска.

Австралийский профессор, декан медицинского колледжа университета Джонса Хопкинса Патрисия Дэвидсон уточнила, кому именно больше всего угрожает китайский коронавирус, передает Апостороф.

"Это новая болезнь, мы изучаем все новую информацию о факторах риска и ее распространении. Но это то, что известно сейчас из результатов клинических экспертиз: пожилые люди и любой из сопутствующими болезнями", – пояснила эксперт.

Таким образом, больше всего шансов заразиться коронавирусом имеют:

  • пациенты с болезнями сердца, печени, почек и диабетом различных типов;
  • люди со слабым иммунитетом, ВИЧ и СПИД, которые не получают лечения, зато употребляют кортикостероиды и другие средства иммунотерапии;
  • пожилые люди.

"Появление новых данных свидетельствует о диспропорции распространения болезни и смертности в различных этнических группах. Коронавирус показал, какое важное влияние оказывают на здоровье социальная среда и образ жизни", – добавила Дэвидсон.

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Как сообщал Главред, ранее ученые определили еще одну группу риска для коронавируса. Речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того выяснилось, что в условиях пандемии коронавируса алопеция может стать причиной смерти от COVID-19. Ученые назвали свое открытие "знак Габрина".

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