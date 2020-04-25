Заболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19

Врачи назвали симптому "легкого" коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня стал самым большим испытанием для медиков всего мира – такого вызова за последние сто лет у них еще не было. Злая болезнь под названием коронавирус убила в мире более 197 000 человек.

Официально коронавирус 2020 выявили у 2 830 000 человек во всем мире. При этом у одних – легкая форма коронавируса, а другие болеют тяжело и попадают в реанимацию.

Исследования показывают, что типичных симптомов коронавируса три: высокая температура, кашель (чаще сухой) и одышка. Однако есть восемь других первых признаков заболевания, которые также часто наблюдаются у тех, у кого обнаружили инфекцию – это боли в мышцах и головные боли, спутанность сознания, диарея, кровохарканье, учащенное сердцебиение, тошнота и даже рвота.

В то же время петербургские медики назвали четыре важных симптома, по которым можно распознать "легкую" форму Ковид-19. Отмечается, что при легком течении болезни температура тела не превышает 38,5 градуса, передает "Царьград".

Кроме того, зараженные чувствуют легкую слабость, кашель и боли в горле.

Отмечается, что при заболевании COVID-19 средней тяжести и температура выше, появляется одышка, частота дыхательных движений – свыше 22 в минуту.

При этом врачи подчеркнули, что даже легкое течение заболевания – не повод расслабляться.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.