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Названы страны, где коронавирусу плохо

7 июня 2020, 11:07

США не входят в число самых защищенных от коронавируса стран.

коронавирус
Названы страны, где коронавирусу плохо / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у почти 7 миллионов человек, умерли 402 тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Самая безопасная страна в смысле защиты от пандемии – это Швейцария, а самая опасная – Южный Судан.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group.

Отметим, за последние несколько месяцев рейтинг стран в плане эпидемиологической безопасности изменился кардинально. Дело в том, что изначально самые высокие места заняли страны, способные быстро реагировать на кризисные ситуации. Однако сейчас лидируют страны с устойчивой экономикой. Эксперты рассчитывали рейтинг стран, исходя из эффективности карантина, а также учитывали то, какие проводятся мероприятия по выявлению инфицированных. Кроме того, оценивали устойчивость экономики.

Первое и второе места заняли Швейцария и Германия. Такой высокой оценке они обязаны именно устойчивой экономике и осторожной кампании по ослаблению ограничений, имеющей под собой научную основу.

На третьем месте Израиль, далее идут Сингапур, Япония, Австрия и Китай. Замыкают десятку лидеров Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Кстати, США находятся на 58-ом месте, а Россия — на 61-ом. Самая неблагополучная обстановка по коронавирусу сейчас складывается в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Америке. Также ближе к концу рейтинга расположились некоторые ближневосточные страны и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее издание Daily Mail сообщило, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились.

По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев за сутки.

Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

В то же время статистика смертности от COVID-19 начала идти на спад.

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