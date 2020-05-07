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Радоваться рано: немецкий вирусолог предупредил о новых вызовах из-за COVID-19

7 мая 2020, 06:31

Второй волной распространения коронавируса может не обойтись.

Коронавирус
Коронавирус так просто не отступит / Reuters

В последнее время коронавирус COVID-19 немного сдал назад – в некоторих странах уменьшилось число заражений. Однако, радоваться по этому поводу пока что преждевременно.

Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что миру предстоит столкнуться со второй и даже третьей волнами распространения коронавируса нового типа.

"Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна", - цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, не исключено также, что придется пережить еще и третью волну распространения коронавирусной инфекци.

При этом Вилер подчеркнул, что  немецкая система здравоохранения готова к новым вызовам. Также он сообщил, что власти страны намерены увеличить количество проводимых тестирований на COVID-19.

Отметим, что хотя в Германии зафиксированы более 167 тысяч заражений коронавирусом, смертность при этом относительно небольшая - около семи тысяч человек стали жертвами болезни. 

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Как сообщал Главред, ранее ученые предупредили о второй волне коронавируса в Украине. Напомним, что по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине были подтверждены 13 184 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 327 человек. При этом 2 097 человек выздоровели.

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