"Вирус исчезает": медик порадовал неожиданной новостью о борьбе с COVID-19

COVID-19 не остается в организме человека после формирования иммунитета / Reuters

Врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий прокомментировал исследования по поводу восприятия коронавируса организмом человека.

По его словам, в отличие от ВИЧ или герпеса, COVID-19 не остается в организме человека после формирования иммунитета.

"Мнения ученых расходятся относительно новой коронавирусной инфекции, поэтому трудно сказать о последствиях для здоровья. Но на сегодняшний день мы склоняемся к мысли, что это инфекция, которая протекает остро, формирует иммунитет и вирус исчезает", – пояснил он в эфире ObozTV.

Медик утверждает, что продолжаются изучение и ряда других моментов относительно COVID-19, которые пока остаются неизвестными.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что основным способом диагностики для болеющего коронавирусной инфекцией является компьютерная томография легких.