Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины

Гражданам ряда стран придется находиться на самоизоляции в Нидерландах / Фото pixabay.com

В Нидерландах вводится обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом.

Украина попала в перечень таких государств. Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

Соответствующие рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Как сообщал Главред, по состоянию на 19 июля Украина занимала второе место в Европе по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Коронавирус в Украине - статистика на 26 июля

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у +920 человек.

1605 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 310 человек, всего – 35 807.