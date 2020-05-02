Коронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученые

Ученые выявили новые симптомы коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 уже пятый месяц пакостит на Земле, и из крохотной заразы из города Ухань разросся в пандемию. Монстр под названием Ковид-19 ежедневно убивает тысячи человек.

По состоянию на 2 мая китайский коронавирус убил более 239 000 человек. Коронавирус в мире выявили у более 3 400 000 человек.

Ученые и медики ежедневно открывают для себя коронавирус с новой стороны, потому что вирус полностью не изучен, и никто не знает, что от него ждать дальше.

Так, стало известно, что одним из симптомов коронавируса могут быть различные высыпания на коже. Классификацию проявлений COVID-19 на коже человека составили исследователи из Испанской академии дерматологии.

По информации, в 19% случаев появления кожных симптомов у больных коронавирусом у пациентов появлялись пузыри или покраснения, как при обморожении - чаще на пальцах рук и ног. Чаще такие высыпания были замечены у молодых пациентов с легкой формой Ковида, пишет British Journal of Dermatology.

Также в 19% случаев высыпания на коже у пациентов были похожи на крапивницу и почти всегда (в 92%) вызывали зуд. Такую сыпь преимущественно на теле, иногда - на ладонях, наблюдали у тех, кто болел тяжелой формой коронавируса.

В половине случаев (47%) кожные симптомы проявлялись как пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай. Ученые подчеркнули, что этот симптом свойственен для тяжелобольных пациентов.

В 9% случаев кожные проявления выглядели как пузырьковая сыпь - из мелких волдырей - на теле. В более чем половине случаев сыпь сопровождалась зудом, иногда "пузырьки" наполнялись сукровицей. Такие симптомы чаще наблюдали у пациентов среднего возраста и при относительно тяжелом протекании заболевания.

Реже всего (6%) при проявлении на коже - у пожилых пациентов с тяжелой формой болезни - наблюдался некроз (отмирание ткани) или ливедо (синюшная окраска кожных покровов из-за сосудистой "сеточки").

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.