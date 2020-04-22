Предвестник злой болезни: врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Врачи выявили новый симптом коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире более 177 000 человек за четыре месяца. Число случаев заражения превышает 2,5 млн человек. При этом врачи и ученые до сих пор знают о коронавирусе очень мало.

И даже симптомы коронавируса, о которых много говорят сегодня, не полностью изучены.

Китайский коронавирус имеет ряд основных признаков, таких как сухой кашель и лихорадка. Кроме того, у зараженных пациентов проявляются и другие симптомы, например, головная боль и потеря вкуса или запаха.

Однако врачи обнаружили еще один симптом Ковид-19, который "кричит" о заражении коронавирусом – это кожные проблемы.

Стало известно, что пациенты на ранних стадиях заболевания обратили внимание на кожные проблемы. По словам врачей из разных стран, за одну-две недели до появления ярко выраженных симптомов COVID-19, на коже появляются красные пятна. Они маскируются под эритемы или сосудистые изменения. У некоторых пациентов они проявлялись в виде ярко-красных или синюшных пятнах на руках или ногах.

"У меня все началось с настойчивого зуда на запястье. Я сразу подумал, что он странный – не помню, чтобы когда-то в этом месте чесалась кожа. Затем появилось состояние похожее на грипп, но и оно было необычным. Были мучительные головные боли, которых я ранее не испытывал", - рассказал один из пациентов, пишет издание Express.

Кроме того, такие симптомы встречаются и у детей. У младенца из Британии незадолго до ухудшения состояния были пятнистые покраснения кожи.

Читайте такжеЧерная метка коронавируса: назван первый признак тяжелой формы Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.