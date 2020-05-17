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Врачи предупредили об опасности масок для детей: когда не стоит носить

17 мая 2020, 02:35

Медицинские маски могут быть опасны для детей возрастом до двух лет.

коронавирус, детская площадка
На детских площадках детям лучше не позволять ничего трогать / Фото pixabay.com

Медицинские маски – наш  неизменный асксессуар на протяжении нескольких последних месяцев. Носят их и взрослые, и дети. Врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США обнародовали важные рекомендации для родителей. Оказывается, что маски стоит носить не всем детям и не всегда, иначе можно столкнуться с еще большими проблемами.

Когда ребенку не стоит носить маску

  • Если ребенок находится дома и не контактирует с посторонними людьми.
  • Если ребенок соблюдает дистанцию минимум 1,5 метра от посторонних людей, а также не контактирует с поверхностями, на которых может находиться коронавирус.
  • Во время прогулки маску можно тоже не надевать на ребенка, но важно следить, чтобы малыш соблюдал дистанцию минимум 1,5 метра и не касается столов, фонтанов, оборудования игровых площадок и всего, что могли трогать инфицированные люди.

Когда ребенку нужно носить маску

  • В местах, где ребенок может контактировать с другими людьми на расстоянии менее 1,5 метра.
  • Во время похода с родителями в аптеку, продуктовый магазин или к врачу.

Когда детям категорически запрещено носить маску

  • Если ребенок младше двух лет, ему не стоит надевать маску, так как существует риск удушья.
  • Если у ребенка затрудненное дыхание, он недееспособен или не может снять маску без посторонней помощи.
  • Если из-за ношения маски ребенок начинает чаще касаться руками лица, от этой меры защиты стоит отказаться, так как в этом случае лишь повышается риск заражения.

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Как сообщал Главред, известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что чтобы защитить младенцев от коронавируса COVID-19, им обязательно нужно давать грудное молоко. 

Напомним, в Москве от COVID-19 скончался 3-летний мальчик. У него был очень необычный симптом коронавируса

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