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Одноразовые перчатки и защита от коронавируса: ученые развеяли миф

10 мая 2020, 14:20

На самих перчатках микробы способны жить дольше, чем на коже рук, которая регулярно обрабатывается антисептиками и водой с мылом, отметили ученые.

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Ученые заявили, что перчатки не защищают от коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у более 4 117 000 человек. С тех пор, как в декабре 2019 года впервые появилось сообщение о китайском коронавируса, который поражает легкие, ученые бросили все силы на изучение COVID-19 и борьбу с ним.

Со временем граждан начали призывать носить маски для лица и одноразовые перчатки – все ради того, чтобы защитить себя от опасного коронавируса 2020.

Теперь ученые пришли к выводу, что использование одноразовых перчаток не только малоэффективно, но еще и очень опасно для здоровья человека. Они рекомендуют не использовать перчатки постоянно и не носить их по несколько часов подряд.

По словам доктора медицины Марка Ханефельда из Германии, одноразовые перчатки сделаны из пористого материала, а значит они слегка перфорированные и проницаемые. При постоянном использовании эти качества усиливаются, поэтому на руки через поры попадают микробы, вирусы и патогены.

Ученый подчеркнул, что от этого создается теплая влажная среда под слоем перчатки, в которой микроорганизмы начинают размножаться намного быстрее.

Кроме того, на самих перчатках микробы способны жить дольше, чем на коже рук, которая регулярно обрабатывается антисептиками и водой с мылом. Люди в перчатках трогают разные предметы, упаковки и тем самым разносят патогены в несколько раз быстрее, чем это бы происходило вымытыми или покрытыми антисептиком руками, пишут СМИ.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Татьяна Святенко рассказала, как выбрать перчатки, чтобы нежная кожа рук не пострадала.

"Людям с чувствительностью к латексу я бы посоветовала поменять латексные перчатки, например, на нитриловые – этот материал воспринимается кожей гораздо лучше. Или использовать обычные многоразовые садовые перчатки: матерчатые внутри и прорезиненные сверху – ткань не будет раздражать кожу рук", - рассказала врач.

Людям, чья кожа нормально переносит латекс, Святенко рекомендует покупать перчатки на размер больше, чтобы кожа под ними могла дышать и не подвергалась трению и давлению.

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