Коронавирус сдался: первая страна в мире официально "задушила" Ковид

Мавритания победила коронавирус / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире громадное число человек. По состоянию на утро 27 апреля жертвами злой болезни стали 207 000 человек.

Количество случаев заражения китайским коронавирусом дошло до новой психологической отметки – официально Ковид-19 выявили у 2 996 000 человек.

Но вопреки тому, что пандемия коронавируса, как говорят в ВОЗ, только началась, есть страна, которая смогла "выкорчевать" уханьскую заразу и победить ее.

Мавритания, страна в Западной Африке на побережье Атлантического океана, громогласно заявила, что ей удалось победить коронавирус.

По информации, в течение нескольких дней не было обнаружено ни одного нового случая заражения коронавирусом в Мавритании. Всего, согласно внутренним данным, в стране заболело 17 человек, один из них - умер (Университет Хопкинса говорит о семи случаях), пишет местное издание Le Calame.

Стало известно, что как только 13 марта в стране выявили первый случай заражения коронавирусом, то сразу были закрыты границы, запрещены собрания людей, школы, рестораны и рынки прекратили работу. Кроме того, был объявлен ночной комендантский час и запрещены междугородние перевозки.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом легкой формы: врач рассказал о последствияхНапомним, ранее сообщалось, некоторые страны уже начали возвращаться к привычной жизни и отменять карантин из-за коронавируса.

В частности, в Чехии начиная с 27 апреля будут открывать магазины и предприятия сферы обслуживания, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки.

В Хорватии тоже решили открыть магазины. Позднее планируют запустить междугородный и международный транспорт, открыть учреждения образования и здравоохранения.

В Швейцарии приняли решение с 27 апреля разрешить работу медицинских кабинетов общей помощи. Кроме того, откроются стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.