УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Ковид переборчивый

2 мая 2020, 11:27

Мужчины, болеющие Ковидом, чаще оказываются в реанимации, чем женщины.

коронавирус
Коронавирус "кусает" мужчин больнее / Reuters

Коронавирус 2020 уже пятый месяц сеет мрак, слезы и крушит планы. Жертвами заразы, которая начала разлетаться по миру с китайского города Ухань, стали более 239 000 человек. Число случаев заражения новым коронавирусом превышает 3 миллиона - по состоянию на 2 мая китайский коронавирус подцепили 3 402 200 человек.

При этом ученые и врачи отмечают, что не все люди болеют одинаково. В частности, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины, болеющие Ковидом, чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — подчеркнула медик, пишут росСМИ.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.

Помимо этого, врач рассказала, что на протекание инфекции влияет образ жизни человека. По ее словам, мужчины следят за своим здоровьем меньше женщин, поэтому переживают коронавирус тяжелее.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

коронавирус китайский коронавирус новости России коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Ковид переборчивый». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:16
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: "вкусные плоды" и темное влияние
12:04
Коронавирус в России разбушевался: установлен новый антирекорд
11:27
Коронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Ковид переборчивый Видео
10:50
Коронавирус без симптомов: врач предупредил о серьезной опасности Видео
10:33
Трамп определился с послом США в Украине Видео
10:15
Голосование о присоединении к Марсу, или Зачем РФ еще один референдум в Крыму мнение
10:00
Украину накроют грозы: синоптик назвал "грозный" день Видео
09:56
Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 2 мая Видео
09:35
Попасть в объятия "тяжелого" коронавируса: ученые выявили опасную аномалию Видео
09:35
Зеленский еще сто раз пожалеет, что связался с Саакашвили мнение
09:16
Гороскоп на 2 мая: чей кошелек потолстеет, а кого "кинут" на деньги Видео
09:01
"Зараза бушует": коронавирус в Украине поставил новый антирекорд
08:43
Коронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученые Видео
08:28
Две причины, почему путинские пропагандисты купаются в роскоши мнение
08:15
Голубой маникюр весна 2020 – нежный френч и фольга на ногтях: фото Фото
08:03
Ким Чен Ын "воскрес": лидер Северной Кореи появился на публике - СМИ Видео
06:53
Европа готовится решить вопрос Донбасса за счет Украины мнение
06:37
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. рассказали, как идет работа и показали новые кадры
06:25
Эксперты рассказали, сколько денег нужно на вакцину от коронавируса
05:55
Скандал с костюмами и масками: генпрокурор рассказала, как проверят Эпицентр
04:43
Ранние признаки беременности – на что обращать внимание Видео
04:07
Подкачать любовный мускул: медики рассказали, как правильно укреплять потенцию
03:21
Штирлиц раскрыл апрельские потери боевиков: сколько убитых и раненых
02:57
"Удары по любви": экстрасенс посоветовал, как уберечь отношения
02:26
Эксперты рассказали, сколько секса людям нужно в разном возрасте
02:02
Экономике Украины без МВФ грозит катастрофа: экономист объяснил почему
01:43
Ученые спрогнозировали, как может закончиться пандемия Covid-19
01:14
Все в твоих руках: лучшие советы по супружескому сексу
00:43
Эксперт объяснил, как Украине разорвать отношения с МВФ
00:19
День памяти Матронушки 2020: какой сегодня праздник 2 мая, молитва Видео
01 мая, пятница
23:55
В Минздраве объяснили, куда делись обещанные медикам деньги
23:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 1 мая Видео
23:04
Сошла с ума: в Днепре учительница оскандалилась поздравлением с 1 мая
23:00
Сразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старит Фото
22:35
Хорошо сдерживает вирус: найдена альтернатива медицинской маске
22:30
Блондинка-порнозвезда порадовала фанатов тугими прелестями в белье Фото
22:28
"Это не для слабонервных": Кекелия и ее муж рассказали о рождении сына Видео
22:14
Уже звонили и Кличко, и СБУ: мэр Черкасс ответил на привет Зеленского Видео
22:03
Коронавирус подбирается к Путину: в России шокировали масштабом пандемии
21:51
В ОП дали жесткое уточнение по работе рынков в Украине Видео
21:42
9 мая – суббота: ждать ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
21:33
Комаровский поведал, безопасно ли ехать на море этим летом Видео
21:05
Кто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и США Видео
20:48
Карантин в Украине: украинцам пообещали поблажки в мае 2020 Видео
20:27
В МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границу
20:08
Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине
20:04
Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ Видео
19:58
Грандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавируса
19:39
Тарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько
19:33
Госпитализация с коронавирусом - что взять с собой в больницу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять