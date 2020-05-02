Коронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Ковид переборчивый

Коронавирус "кусает" мужчин больнее / Reuters

Коронавирус 2020 уже пятый месяц сеет мрак, слезы и крушит планы. Жертвами заразы, которая начала разлетаться по миру с китайского города Ухань, стали более 239 000 человек. Число случаев заражения новым коронавирусом превышает 3 миллиона - по состоянию на 2 мая китайский коронавирус подцепили 3 402 200 человек.

При этом ученые и врачи отмечают, что не все люди болеют одинаково. В частности, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины, болеющие Ковидом, чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — подчеркнула медик, пишут росСМИ.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.

Помимо этого, врач рассказала, что на протекание инфекции влияет образ жизни человека. По ее словам, мужчины следят за своим здоровьем меньше женщин, поэтому переживают коронавирус тяжелее.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.