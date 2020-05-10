УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе

10 мая 2020, 11:52

По словам медика, в теплую погоду в условиях коронавируса лучше не выходить на улицу.

коронавирус
В жару при коронавирусе гулять нельзя, сказала врач / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 озадачил ученых всего мира. В то время как одни говорят о том, что с наступлением лета китайский коронавирус отступит, другие настаивают, что болезнь не прекратит атаковать мир, ведь в странах с теплым климатом от Covid-19 тоже страдают люди.

В то же время врачи предупреждают, что в теплую погоду в условиях коронавируса лучше не выходить на улицу, так как из-за жары сложно будет носить маски и перчатки.

"В масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции", — объяснила врач-терапевт Лариса Алексеева "Вечерней Москве".

По словам медика, здоровым людям в жару можно обливаться водой.

Медик подчеркнула, что нельзя лезть под холодную воду. По ее словам, это опасно из-за высокой вирусной нагрузки. Врач уверена, что самоизоляция спасет граждан от перепадов температуры.

Читайте такжеЛекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученыеНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.  

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.  

е

коронавирус китайский коронавирус коронавирус новости жара новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:24
Выбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговором
11:52
Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе Видео
11:26
Киев запретил выезд украинцев без разрешения МИД – посольство Британии
11:05
Коронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больных Видео
10:58
Над жалким фюрером Путиным уже начинают смеяться мнение
10:35
"Российская мразота": в Крыму боец без правил жестоко избил продавщицу за замечание Видео
10:10
Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро Видео
09:56
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
09:30
Украину захлестнет волна коронавируса: эксперт рассказал о худшем сценарии
09:18
Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человек Видео
08:58
"Не только сбор клубники": Германия позвала тысячи украинских заробитчан
08:51
Лекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученые Видео
08:49
Почти вице-премьер, но без портфеля: как долго продержится Саакашвили мнение
08:26
Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет служебный роман, а кому "светит" денежный бонус
08:07
Коронавирус вернулся в Ухань: в городе новый тяжелый случай Covid-19 Видео
07:29
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая Видео
07:22
Что значит новая программа МВФ для Украины мнение
06:51
Почему Украина правильно проигнорировала угрозы из Грузии мнение
06:33
Модное окрашивание волос для женщин после 50 лет - фото Фото
06:12
Тройной удар: врачи нашли комбинацию лекарств против коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять