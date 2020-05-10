Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе

В жару при коронавирусе гулять нельзя, сказала врач / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 озадачил ученых всего мира. В то время как одни говорят о том, что с наступлением лета китайский коронавирус отступит, другие настаивают, что болезнь не прекратит атаковать мир, ведь в странах с теплым климатом от Covid-19 тоже страдают люди.

В то же время врачи предупреждают, что в теплую погоду в условиях коронавируса лучше не выходить на улицу, так как из-за жары сложно будет носить маски и перчатки.

"В масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции", — объяснила врач-терапевт Лариса Алексеева "Вечерней Москве".

По словам медика, здоровым людям в жару можно обливаться водой.

Медик подчеркнула, что нельзя лезть под холодную воду. По ее словам, это опасно из-за высокой вирусной нагрузки. Врач уверена, что самоизоляция спасет граждан от перепадов температуры.

Читайте такжеЛекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученыеНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.

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