Многоликий коронавирус: ученые узнали, почему симптомы Ковида разные

Ученые узнали, почему симптомы коронавируса разные / Reuters

Коронавирус 2020 за четыре месяца из маленькой уханьской заразы, которая поражает легкие, превратился в монстра, которые ежедневно убивает тысячи человек.

По состоянию на 29 апреля коронавирус в миру выявили у более 3 миллионов человек, а жертвами Ковида стали 218 470 человек.

Ученые и медики пытаются найти чудо-пилюлю, которая поможет нейтрализовать китайский коронавирус, но пока мечты и разговоры о вакцине – это все, что есть. Усложняет ситуацию то, что COVID-19 плохо изучен, и каждый день мировая наука удивляет, а порой даже шокирует открытиями о коронавирусе.

Очередное открытие сделали ученые из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона. Им удалось определить, что часть симптомов может передаваться по наследству, пишет ArsTechnica.

Британские эксперты пришли к выводу, что генетика некоторых людей также включает компонент, который влияет на тестирование на COVID-19. Он иногда может влиять на неправильный результат тестирования.

Эксперты уверены, что диагностирование пациентов с этим компонентом может иметь погрешность от 30 до 80 процентов.

Однако результаты исследования подвергли сомнению, так как они были получены через мобильное приложение, поэтому у ученых есть данные только о молодых пациентах. Также погрешностью может и быть в то, что исследование проходило в очень короткий промежуток времени, с 25 марта по 3 апреля.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом тяжелой формы: врач назвал главный симптомНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.