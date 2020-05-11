Ученые узнали, почему тесты на коронавирус ошибаются / Reuters

Коронавирус 2020 пакостит человечеству с декабря 2019 года, и из маленькой вспышки в китайском городе Ухань превратился в пандемию. Covid-19 ежедневно убивает тысячи человек.

По состоянию на 11 мая китайский коронавирус убил более 283 800 человек. Коронавирус в мире обнаружили у 4 181 000 человек.

Ученые всего мира пристально изучают новый коронавирус, ведь темных пятен в этой истории пока еще слишком много. В частности, много разговоров в научной среде о симптомах коронавируса и о том, почему в некоторых случаях тесты ошибаются.

Так, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова убеждена, что тесты на наличие COVID-19 и антител могут не показывать реальное положение дел и ошибочно давать отрицательные результаты на всех стадиях заражения коронавирусом нового типа.

По ее словам, первая стадия сопровождается бессимптомным течением болезни, однако в это время вирус уже размножается.

"Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии", - объяснила специалист, сообщает РИА Новости.

Баранова отметила, что на первой стадии борьба с инфекцией в организме происходит с помощью интерферонов, создающих естественную защитную систему, которая способна победить вирус, не вырабатывая антитела. В связи с этим тест на антитела у инфицированного может не быть положительным.

Температура и кашель, а также, возможно, отдышка проявляются на второй стадии. Тогда стоит начать лечение противовирусными препаратами, предусмотренными терапией коронавируса нового типа. Также организм включает дополнительную защиту. Приблизительно в середине второй стадии он начинает вырабатывать антитела.

"Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть", - сказала эксперт.

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