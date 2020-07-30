Стало известно, почему высокие мужчины чаще болеют коронавирусом

Мужчинам выше 180 см стоит быть более осторожными / Фото pixabay.com

Мужчины высокого роста болеют коронавирусом COVID-19 в два раза чаще. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные, полученные от двух тысяч человек.

Как говорят исследователи, в зоне риска мужчины, рост которых выше 180 сантиметров, пишет Daily Mail.

При этом женщины в принципе тоже имели бы более высокие шансы заразиться коронавирусом, если бы были такого роста. Но в исследовании таких было мало.

По словам ученых, дело не в том, что высокие люди как-то генетически более уязвимы для инфекции. По версии исследователей, COVID-19 распространяется через крошечные частицы, называемые аэрозолями, которые задерживаются в воздухе после выдоха, и высокие люди имеют больше шансов вдохнуть частички вируса.

Читайте такжеНазваны подтвержденные группы риска для заражения COVID-19Исследователи говорят, что более высокие люди не будут подвергаться большему риску, если вирус будет распространяться в основном через чихание или кашель, которые приводят к образованию крупных капель, которые быстро оседают на землю.

Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что в условиях пандемии коронавируса алопеция может стать причиной смерти от COVID-19.

Ученые назвали свое открытие "знак Габрина". Связано это с тем, что первый американский врач, умерший от коронавируса в США, доктор Фрэнк Габрин был лысым.