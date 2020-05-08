В России назвали температуру воздуха, при которой коронавирус не опасен

В России рассказали, при какой температуре воздуха коронавирус не опасен / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у 3 965 000 человек. За пять месяцев жертвами Covid-19 стали 273 450 человек.

При этом все ждут лета в надежде на то, что коронавирус 2020 отступит и жить станет легче.

Мнения ученых о том, что жара способна нейтрализовать коронавирус, расходятся. В частности, многих настораживает то, что в странах с "летним" климатом, таких как Австралия и Иран, коронавирус тоже набедокурил.

В то же время в Роспотребнадзоре громогласно заявили, что коронавирус практически полностью перестает заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 градусов и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют разрушению вируса. Вирус полностью дезактивируется при температуре 70 градусов", – цитируют ответы ведомства в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

Также в ведомстве уточнили, что коронавирус может сохраняться в теле умершего человека на протяжении нескольких дней.

"Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. На похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.