Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине против Ковида / Reuters

Коронавирус 2020 обрушился на человечество неожиданно и стал сложнейшим испытанием для науки и медицины всего мира. Еще никогда все страны одновременно не подвергались атаке болезни, которая поражает скоростью распространения и жаждой "крови".

По состоянию на 4 мая коронавирус в мире убил 248 550 человек. В то же время 3 585 000 человек заразились китайским коронавирусом.

Все надежды на вакцину, и в гонку по ее созданию включились ученые многих стран. Но даже в этом вопросе нет единства – каждая страна хочет, как оказалось, быть первой, и отхватить свой кусок пирога в производстве вакцин, которое исчисляется миллионами доз.

Власти Великобритании заявили, что Россия и Иран пытались совершить кражи данных о разработках, которые связаны с проблемой коронавируса.

Как передает Daily Mail, виноваты опять хакеры. Они якобы нацелились на ученых, а также на врачей в университетах страны, которые изучают коронавирус.

Также их интересует создание вакцины от COVID-19. При этом еще ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.

Россия на эти обвинения пока не ответила.

Читайте также"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появитсяНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.