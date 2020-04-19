Из-за коронавируса с полок магазинов может исчезнуть популярный продукт

В мире повысился спрос на кофе / ВВС

Пандемия коронавируса COVID-19 ударила по экономике многих стран мира. Среди прочего из-за смертоносного шествия китайской болезни с полок магазинов может исчезнуть очень популярный продукт - кофе.

В частности, к дефициту кофе в мире могут привести экономические проблемы в странах Южной Америки, которые доставляют на мировой рынок этот продукт, передает агентство Bloomberg. По словам экспертов, появляются опасения, что возникнет нехватка рабочих для сбора кофейных зерен. При этом нехватка рабочей силы может сохраниться и в следующем году.

Стоит отметить, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке является низкооплачиваемой. При этом живут работники скученно, что создает высокий риск для распространения коронавируса.

Среди прочих факторов, которые негативно повлияют на отрасль - прекращение работы некоторых банков, введение санитарных норм, из-за которых сократился рабочий день, а также перебои в работе транспорта.

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При этом издание отмечает, что вызванные пандемией карантинные меры привели к повышению спроса на кофе. Дело в том, что люди не заказывают кофе в закрытых ресторанах и кофейнях, но в то же время стали скупать продукт в магазинах.

Напомним, эксперты предупредили, что кофе может нанести вред организму, особенно в условиях пандемии коронавируса.