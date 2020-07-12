Коронавирус в Киеве: мер рассказал о тревожной тенденции

Коронавирус в Киеве активно атакует детей / УНИАН

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки заразил еще 118 человек. Четверо из них - медики. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 12 июля составляет 5990.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, заболели:

61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;

48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков - от 6 до 14 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 122 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17, в Дарницком районе - 16 случаев.

"В столице болеют много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент", - написал Кличко.

По его словам, в Киеве болеют коронавирусом и младенцы, и дети постарше. Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 июля / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине зафиксирован 53 521 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 11 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +678.

Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек (+ 457 за сутки).