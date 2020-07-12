УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Киеве: мер рассказал о тревожной тенденции

За последний месяц COVID-19 заразились 183 ребенка.

12 июля 2020, 10:32

Карантин, коронавирус
Коронавирус в Киеве активно атакует детей / УНИАН

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки заразил еще 118 человек. Четверо из них - медики. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 12 июля составляет 5990.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, заболели:

  • 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;
  • 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков - от 6 до 14 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 122 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17, в Дарницком районе - 16 случаев.

"В столице болеют много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент", - написал Кличко.

По его словам, в Киеве болеют коронавирусом и младенцы, и дети постарше. Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 июля / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине зафиксирован 53 521 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 11 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +678.

Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек (+ 457 за сутки).

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Киеве коронавирус карта Виталий Кличко новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Киеве: мер рассказал о тревожной тенденции». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:32
Коронавирус в Киеве: мер рассказал о тревожной тенденции
10:11
"Пуст и мелочен в морали": советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем Видео
09:47
Их надо изолировать: ученые назвали тех, кто больше всего разносит коронавирус Видео
09:41
Курс доллара в Украине сдаст позиции: аналитик дал прогноз на неделю
09:19
Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек
09:16
Зачем Зеленскому Аваков мнение
08:58
Коронавирус в Украине 12 июля: обнаружены сотни новых зараженных - обновлено Видео
08:47
"Фома неверующий": американец посетил "коронавирусную вечеринку" и умер Видео
08:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
08:37
"Это катастрофа": Комаровский забил тревогу из-за дистанционного обучения Видео
08:22
Запустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ Видео
07:58
Врач назвал условие полного исчезновения коронавируса на планете
07:50
Витамины для похудения: как "разогнать" метаболизм и сбросить вес
07:18
"Жесткие меры": эксперт объяснила, что не так со статисткой по COVID-19 Видео
06:55
Зеленского зажали с двух сторон мнение
06:33
Неожиданное спасение от COVID-19: в Германии сделали громкое заявление Видео
06:28
Стрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фото Фото
06:02
С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки
05:28
С Днем рыбака – поздравления смешные и прикольные открытки
05:04
Потушить пламя конфликтов с западными соседями: эксперт оценил роль Зеленского Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять