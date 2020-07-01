Коронавирус в Украине 23 июня: число зараженных почти достигло 45 тысяч человек

Коронавирус в Украине заразил еще почти 700 человек / Фото pixabay.com

По состоянию на среду, 1 июля, в Украине зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 30 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +664.

Жертвами COVID-19 стали 1173 человек (+14 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 548 человек (+433 за сутки).

Коронавирус в Украине 1 июля / phc.org.ua

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 30 июня

По состоянию на утро вторника, 30 июня, коронавирус в Украине официально заразил 44 344 людей. За сутки китайский коронавирус обнаружили у +706 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1159 человек (+12 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 115 человек.