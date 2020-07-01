Коронавирус в Украине 23 июня: число зараженных почти достигло 45 тысяч человек

По состоянию на среду, 1 июля, в Украине зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.
По сравнению с 30 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +664.
Жертвами COVID-19 стали 1173 человек (+14 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 548 человек (+433 за сутки).
Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 30 июня
По состоянию на утро вторника, 30 июня, коронавирус в Украине официально заразил 44 344 людей. За сутки китайский коронавирус обнаружили у +706 человек.
Жертвами COVID-19 стали 1159 человек (+12 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 115 человек.
Автор: Анна Багрий