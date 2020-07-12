Коронавирус в Украине 12 июля: обнаружены сотни новых зараженных

Коронавирус в Украине обнаружили у более 53 тыс. человек/ Reuters

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине зафиксирован 53 521 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 11 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +678.

Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек (+ 457 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 11 июля, в Украине обнаружили 52 843 больных COVID-19. За сутки добавились +800 новых зараженных.

1372 жителя Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +27 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

24 661 человек вылечился от коронавируса.

Напомним, в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, ведь Минздрав успевает диагностировать лишь 35% от всех возможных случаев заражений.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, власти опасаются потенциального лидерства страны по коронавирусным показателям, которое может стать возможным в случае массового нарушения карантина.