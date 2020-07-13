УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 13 июля: число зараженных перевалило за 54 тысячи

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +612.

13 июля 2020, 08:52
коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине заразил еще сотни людей/ УНИАН

По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта 13 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на воскресенье, 13 июля, в Украине - 53 521 случай заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине коронавирус карта новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 13 июля: число зараженных перевалило за 54 тысячи». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:34
"Отвечать за базар": Пономарев рассказал, сможет ли Зеленский закончить войну на Донбассе
09:23
Первый уровень опасности: где в Украине сегодня опасная погода Видео
09:22
Путинскую помоечную шпану испугал Хабаровск, но за власть она будет воевать до последнего мнение
09:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июля: покровительство планет и тайные препятствия Видео
09:16
Укол от аллергии: показания, эффективность и побочные эффекты
09:11
"Будет третья волна": в США сделали мрачный прогноз по COVID-19 Видео
08:52
Коронавирус в Украине 13 июля: число зараженных перевалило за 54 тысячи
08:43
На Донбассе разгорелся тяжелый бой: много раненых, есть убитые Видео
08:29
Ученые сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу
08:19
За счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка Видео
07:44
Комаровский объяснил, кого не атакует коронавирус и как защищаться Видео
07:41
Кремль готов "к размену": экс-депутат Госдумы назвал условия окончания войны на Донбассе
07:28
С такими избирателями Украина никогда не выберет лидера, который ей необходим мнение
07:16
Кто возглавит Нацбанк и это повлияет на Украину, гривну и кредиты
07:01
Коронавирус в Украине и мире 13 июля: число зараженных почти достигло 13 млн человек
06:54
"Секта божья роса": расплатится ли Порошенко рейтингом за двуличие мнение
06:34
В моду вернулись богемные сумки из 70-х: фото Фото
06:32
"На все четыре стороны": астролог назвал дату, когда для украинцев откроют границы
06:06
Курс доллара пробьет психологическую отметку
05:40
Около 12 тысяч жертв в день: эксперты предрекли голод из-за пандемии коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять