Коронавирус в Украине 13 июля: число зараженных перевалило за 54 тысячи

По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.
Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).
Как сообщал Главред, по состоянию на воскресенье, 13 июля, в Украине - 53 521 случай заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек.
Автор: Анна Багрий