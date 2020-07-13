Коронавирус в Украине 13 июля: число зараженных перевалило за 54 тысячи

Коронавирус в Украине заразил еще сотни людей/ УНИАН

По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта 13 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на воскресенье, 13 июля, в Украине - 53 521 случай заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек.