Коронавирус в Украине 14 июля: число зараженных приближается к отметке в 55 тысяч

Коронавирус в Украине заразил еще сотни людей / УНИАН

По состоянию на вторник, 14 июля, в Украине зафиксирован 54 771 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 13 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +638.

Жертвами COVID-19 стали 1 412 человек (+14 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 27 154 человека (+651 за сутки).

Напомним, по состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине были зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).

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Как сообщал Главред, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что мир еще нескоро вернется к нормальной жизни после пандемии. По его словам, многие страны выбрали неправильный способ борьбы с коронавирусом.