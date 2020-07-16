Коронавирус в Украине 16 июля: число зараженных резко возросло

Коронавирус в Украине заразил еще сотни человек / УНИАН

По состоянию на четверг, 16 июля, в Украине зафиксированы 56 455 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 15 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +848.

Жертвами COVID-19 стали 1 445 человек (+18 за сутки).

С начала эпидемии вылечился от коронавируса 28 931 человек (+800 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 заразил 55 тысяч 607 человек.

За сутки из-за болезни скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели. Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек. Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.