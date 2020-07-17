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Коронавирус в Украине 17 июля: за сутки выздоровели больше людей, чем заразились

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +809.

17 июля 2020, 08:57
коронавирус
Коронавирус в Украине заразил еще сотни человек / УНИАН

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине зафиксированы 57 264 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 16 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +809.

Жертвами COVID-19 стали 1 456 человек (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 29 769 человек (+838 за сутки).

Коронавирус Украина 17 июля - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработников выздоровели.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая обл. - 2253 (1711 выздоровели);
  • Волынская обл. - 3188 (2000 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 781 (298 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 4229 (1499 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 3309 (1286 выздоровели);
  • г. Киев - 6689 (2320 выздоровели);
  • Киевская обл. - 3184 (2154 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели);
  • Луганская обл. - 100 (76 выздоровели);
  • Львовская обл. - 7754 (1305 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 504 (401 выздоровели);
  • Одесская обл. - 2435 (1081 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 4940 (3395 выздоровели);
  • Сумская обл. - 352 (304 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 2358 (1504 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 2909 (1570 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 5262 (3217 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 632 (309 выздоровели).
facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в четверг, 16 июля, в Украине были зафиксированы 56 455 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +848. Жертвами COVID-19 стали 1 445 человек. Выздоровели - 28 931 человек.

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