Коронавирус в Украине 17 июля: за сутки выздоровели больше людей, чем заразились

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине зафиксированы 57 264 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 16 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +809.
Жертвами COVID-19 стали 1 456 человек (+11 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 29 769 человек (+838 за сутки).
Как сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработников выздоровели.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая обл. - 2253 (1711 выздоровели);
- Волынская обл. - 3188 (2000 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели);
- Донецкая обл. - 781 (298 выздоровели);
- Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 4229 (1499 выздоровели);
- Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 3309 (1286 выздоровели);
- г. Киев - 6689 (2320 выздоровели);
- Киевская обл. - 3184 (2154 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели);
- Луганская обл. - 100 (76 выздоровели);
- Львовская обл. - 7754 (1305 выздоровели);
- Николаевская обл. - 504 (401 выздоровели);
- Одесская обл. - 2435 (1081 выздоровели);
- Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели);
- Ровенская обл. - 4940 (3395 выздоровели);
- Сумская обл. - 352 (304 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 2358 (1504 выздоровели);
- Харьковская обл. - 2909 (1570 выздоровели);
- Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели);
- Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 5262 (3217 выздоровели);
- Черниговская обл. - 632 (309 выздоровели).
Напомним, в четверг, 16 июля, в Украине были зафиксированы 56 455 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +848. Жертвами COVID-19 стали 1 445 человек. Выздоровели - 28 931 человек.