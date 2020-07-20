УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 20 июля: число зараженных почти достигло отметки в 60 тысяч

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +651.

20 июля 2020, 09:01
маска, карантин
Коронавирус в Украине заразил еще сотни человек / УНИАН

По состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).

Коронавирус в Украине 20 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеВирусолог рассказал, ждать ли второй волны коронавируса в крупных городах

Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине зафиксировали 58 842 случая заражения коронавирусом (+731 за сутки).

1485 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.

коронавирус коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика коронавирус в Украине новости Украины РНБО
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 20 июля: число зараженных почти достигло отметки в 60 тысяч». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

09:30
Бывшего главу Укравтодора задержали в Польше
09:29
Как прожить дольше: ученые "реабилитировали" неожиданный продукт
09:24
"Создают армии головорезов": Украина стоит на грани раскола – Саакашвили Видео
09:12
Событие века: в ВОЗ назвали сроки массовой вакцинации против COVID-19 Видео
09:01
Коронавирус в Украине 20 июля: число зараженных почти достигло отметки в 60 тысяч
08:56
СМИ назвали возможных кандидатов в мэры Харькова, Одессы и Днепра
08:47
Четыре повода, почему Россия может отправить "танки на Киев" мнение
08:40
Спасти жизнь: медики назвали два кожных симптома сердечного приступа
08:32
"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19 Видео
08:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июля: кого ждет новое увлечение, а кто станет жертвой обмана
08:07
Зеленский делает все, чтобы не досидеть до конца каденции - Юрий Касьянов
07:52
Вирусолог рассказал, ждать ли второй волны коронавируса в крупных городах
07:35
В Киеве пьяные скинхеды избили иностранцев
07:03
Коронавирус в Украине и мире 20 июля: за сутки заразились еще 202 тысячи человек
06:56
Доллар по 30 - не предел: как изменится курс при новом главе НБУ мнение
06:34
Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото Фото
06:07
Чего ждать от курса доллара: аналитик озвучил прогноз на неделю
05:37
Врач назвал главную проблему лекарства от коронавируса
05:00
Ученые выяснили, как влияет коронавирус на продолжительность жизни Видео
04:44
Модные асимметричные стрижки 2020 на разную длину волос - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять