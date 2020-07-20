Коронавирус в Украине 20 июля: число зараженных почти достигло отметки в 60 тысяч

Коронавирус в Украине заразил еще сотни человек / УНИАН

По состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).

Коронавирус в Украине 20 июля / covid19.rnbo.gov.ua

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине зафиксировали 58 842 случая заражения коронавирусом (+731 за сутки).

1485 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.