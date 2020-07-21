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Коронавирус в Украине 21 июля: число зараженных превысило новую психологическую отметку

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +673.

21 июля 2020, 08:41
коронавирус
Коронавирус в Украине заразил еще сотни человек / Фото pixabay.com

По состоянию на вторник, 21 июля, в Украине зафиксированы 60 166 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 20 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +673.

Жертвами COVID-19 стали 1 518 человек (+20за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 32 199 человек (+760 за сутки).

Коронавирус - статистика/ covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине 20 июля

По состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине были зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).

Напомним, в ВОЗ заявили, что карантин 2020 не сможет остановить пандемию коронавируса COVID-19. Он лишь может уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции.

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