Коронавирус в Украине 21 июля: число зараженных превысило новую психологическую отметку

По состоянию на вторник, 21 июля, в Украине зафиксированы 60 166 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.
По сравнению с 20 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +673.
Жертвами COVID-19 стали 1 518 человек (+20за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 32 199 человек (+760 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине 20 июля
По состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине были зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.
Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).
Напомним, в ВОЗ заявили, что карантин 2020 не сможет остановить пандемию коронавируса COVID-19. Он лишь может уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции.