Коронавирус в Украине 22 июня: число новых зараженных немного пошло на спад

Коронавирус заразил более 37 тысяч украинцев / pixabay.com

По состоянию на понедельник, 22 июня, в Украине зафиксирован 37 241 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 21 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +681.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 012 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 16 642 украинца (+133 за сутки).

Коронавирус в Украине 22 июня / Фото phc.org.ua

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, побил новый антирекорд – число жертв болезни превысило тысячу. Всего в Украине с начала пандемии вчера зарегистрировали 36 560 случаев заражения, 1002 - умерли от COVID-19.