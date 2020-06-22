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Коронавирус в Украине 22 июня: число новых зараженных немного пошло на спад

За сутки количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на +681.

22 июня 2020, 09:06
коронавирус
Коронавирус заразил более 37 тысяч украинцев / pixabay.com

По состоянию на понедельник, 22 июня, в Украине зафиксирован 37 241 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 21 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +681.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 012 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 16 642 украинца (+133 за сутки).

Коронавирус в Украине 22 июня
Коронавирус в Украине 22 июня / Фото phc.org.ua

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, побил новый антирекорд – число жертв болезни превысило тысячу. Всего в Украине с начала пандемии вчера зарегистрировали 36 560 случаев заражения, 1002 - умерли от COVID-19.

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